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00:47, 27 июня 2024Мир

Военные отступили и покинули площадь после попытки госпереворота в Боливии

El Deber: военные покидают площадь Мурильо в Ла-Пасе после попытки госпереворота

Фото: Claudia Morales / Reuters

Военные отступают и покидают площадь Мурильо города Ла-Пас, где расположены правительственные здания, после попытки государственного переворота. Об этом сообщает издание El Deber.

Отмечается, что военные решили отвести танки после открытия нового военного штаба.

Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил полицию за то, что она осталась верной демократии, и призвал население сохранять спокойствие. Он также обратился к генералу Хуану Хосе Суниге, организовавшему переворот, с призывом уважать новое военное командование, назначенное главой государства незадолго до этого.

Сунига ранее заявил, что требует вернуть в страну демократию. Он также требует освободить политических заключенных: экс-губернатора Луиса Камачо, экс-президента Жанин Аньес.

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      Марина Совина
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