Раскрыты требования лидера госпереворота в Боливии

Генерал Сунига призвал освободить политзаключенных, включая экс-президента Аньес

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, заявил, что требует вернуть в страну демократию. Его слова приводит РИА Новости.

«Требование военных — освободить политических заключенных: экс-губернатора Луиса Камачо, экс-президента Жанин Аньес», — сообщил он.

Камачо и Аньес находятся в предварительном заключении по делу о госперевороте.

Ранее президент Боливии Луис Арсе в окружении министров обратился к нации из-за попытки государственного переворота. Он призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.

До этого экс-президент Боливии Эво Моралес предупредил о риске госпереворота в стране с участием армии. Он заявил, что его подготовил генерал Хуан Хосе Сунига.