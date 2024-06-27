Раскрыты требования лидера госпереворота в Боливии

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавляющий попытку госпереворота в Боливии, заявил, что требует вернуть в страну демократию. Его слова приводит РИА Новости.
«Требование военных — освободить политических заключенных: экс-губернатора Луиса Камачо, экс-президента Жанин Аньес», — сообщил он.
Камачо и Аньес находятся в предварительном заключении по делу о госперевороте.
Ранее президент Боливии Луис Арсе в окружении министров обратился к нации из-за попытки государственного переворота. Он призвал население мобилизоваться против переворота в пользу демократии.
До этого экс-президент Боливии Эво Моралес предупредил о риске госпереворота в стране с участием армии. Он заявил, что его подготовил генерал Хуан Хосе Сунига.