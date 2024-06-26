Танк въехал в ворота президентского дворца в Боливии и попал на видео

TN: танк въехал на территорию президентского дворца в боливийском Ла-Пасе

Видео: @sentdefender

Танк въехал в ворота президентского дворца в боливийском Ла-Пасе. Инцидент попал на видео во время трансляции телеканала TN.

Генерал Хуан Хосе Сунига, отстраненный накануне от командования армией, находится на площади и вооружен, отмечается в публикации. Как сообщает El Deber, министр внутренних дел Карлос Эдуардо Дель Кастильо упрекнул военных и призвал генерала уходить.

Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о риске госпереворота в стране с участием армии. Он заявил, что его подготовил генерал Сунига.

Издание El Deber указало, что на центральной площади Мурильо города Ла-Пас, где расположены правительственные здания, находятся военные. Действующий глава государства Луис Арсе подтвердил нахождение на площади отдельных армейских подразделений и призвал к уважению демократии.