МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии

МИД России: решительно осуждаем попытку госпереворота в Боливии 26 июня

Россия решительно осуждает предпринятую 26 июня попытку госпереворота в Боливии и выражает полную поддержку правительству президента Луиса Арсе. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованного на сайте ведомства.

«Мы солидарны с братской Боливией — нашим надежным стратегическим партнером», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российская сторона призвала все конструктивные политические силы и структуры латиноамериканской страны сплотиться для консолидации общества.