Пресс-секретарь Сальдо рассказал о замалчивании Киевом вспышки холеры в Херсоне

Пресс-секретарь Сальдо Василенко: Киев отрицает вспышку холеры в Херсоне

Власти Украины скрывают информацию о вспышке холеры в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Украинские власти пытались замаскировать вспышку холеры под тиф. Вибрион холерный попал в питьевую воду из Днепра», — сообщил Василенко.

Он добавил, что на правом берегу области не работают артезианские скважины, откуда ранее подавали воду в город, по причине отсутствия электричества, а власти города не говорят ничего о вспышке холеры населению.

Ранее о вспышке заболевания в городе сообщали члены пророссийского подполья Херсона. Участник сопротивления заявил, что украинские власти боятся паники среди населения и потому скрывают факт эпидемии, выдавая за брюшной тиф выявленные случаи заболевания.