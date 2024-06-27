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22:50, 27 июня 2024Мир

Претендент на пост премьера Франции пообещал не отправлять войска на Украину

Претендент на пост премьера Франции сообщил, что не отправит военных на Украину

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Глава французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал не отправлять войска на территорию Украины, если он займет пост премьер-министра Франции. Он сообщил об этом во время теледебатов на канале France 2.

Барделла объяснил, что отправка военных сделала бы Францию стороной украинского конфликта. «Во множестве европейских стран не хотят, чтобы их солдаты были отправлены на Украину», — добавил глава французской партии.

Претендент на пост премьера Франции также заявил о намерении избегать эскалации в отношениях с Россией, являющейся ядерной державой. «По этой причине я выступаю против отправки Киеву дальнобойных ракет, с помощью которых могут наноситься удары по территории России», — высказался Барделла.

Ранее Барделла поддержал отправку Украине оружия, которое не способно привести к эскалации конфликта. Глава «Нацобъединения» добавил, что его красной линией также является втягивание Франции в военный конфликт с Россией и соучастие в боевых действиях.

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