Президент африканской страны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с колонизацией

Президент Конго Сассу-Нгессо поблагодарил РФ за помощь в борьбе с колонизацией

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Москву за помощь странам Африки в борьбе с колонизацией. Его слова приводит ТАСС.

Сассу-Нгессо подчеркнул, что Россия развивает отношения не только с Конго, но и с многими другими расположенными в Африке государствами. «Благодаря этому там начался период подъема. Африканские народы узнали мощь сопротивления в борьбе с колонизацией за свое освобождение, они признательны вам за это», — отметил он.

Конголезский лидер также подчеркнул, что африканские страны все еще борются за свое развитие.

25 июня президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в аэропорт российской столицы для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. В Москве президент России наградил лидера африканской страны орденом Почета.