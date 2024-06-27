Президент африканской страны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с колонизацией

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Москву за помощь странам Африки в борьбе с колонизацией. Его слова приводит ТАСС.
Сассу-Нгессо подчеркнул, что Россия развивает отношения не только с Конго, но и с многими другими расположенными в Африке государствами. «Благодаря этому там начался период подъема. Африканские народы узнали мощь сопротивления в борьбе с колонизацией за свое освобождение, они признательны вам за это», — отметил он.
Конголезский лидер также подчеркнул, что африканские страны все еще борются за свое развитие.
25 июня президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в аэропорт российской столицы для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. В Москве президент России наградил лидера африканской страны орденом Почета.