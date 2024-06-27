Путин начал переговоры с президентом Конго

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Конго Сассу-Нгессо

В Кремле начались переговоры лидера Конго Дени Сассу-Нгессо и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

«У нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне. Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений», — сказал Путин.

Ранее Путин наградил Сассу-Нгессо орденом Почета «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго». В свою очередь, конголезский лидер поблагодарил Москву за помощь странам Африки в борьбе с колонизацией.