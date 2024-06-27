Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 27 июня 2024Мир

Путин начал переговоры с президентом Конго

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Конго Сассу-Нгессо

В Кремле начались переговоры лидера Конго Дени Сассу-Нгессо и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

«У нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне. Вы лично очень много сделали для развития российско-конголезских отношений», — сказал Путин.

Ранее Путин наградил Сассу-Нгессо орденом Почета «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго». В свою очередь, конголезский лидер поблагодарил Москву за помощь странам Африки в борьбе с колонизацией.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «У террористов есть сотня подготовленных людей». Полицейские из Дагестана — об атаках боевиков и «спящих ячейках»

      Кирпичи обрушились на строителя в российском городе

      МИД обвинил идеологию ЛГБТ в разъедании западного общества изнутри

      Певица Ханна раскрыла правду о своих пластических операциях

      Лукашенко поручил встряхнуть МИД Белоруссии

      НАСА выделит SpaceX средства на создание корабля для сведения МКС с орбиты

      В российском регионе неизвестные подожгли два релейных шкафа

      В Москве простились с комментатором Дмитриевой

      В Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации

      Жителей Севастополя предупредили об «угрозе баллистики»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше