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21:07, 27 июня 2024Бывший СССР

Расчет «Урагана» сорвал ротацию ВСУ на купянском направлении

Боец с позывным «Левитан»: «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Расчет РСЗО «Ураган» сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира 275-го полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Левитан».

Ракетный удар был нанесен по автомобильной колонне.

Как рассказал «Левитан», этот расчет «Урагана» является одним из лучших в полку. «У личного состава очень много пораженных целей», — поведал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из «Урагана» огнем накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. Место, где украинские военные заряжали «Град», находилось в 25 километрах от линии фронта.

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      Марина Совина
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