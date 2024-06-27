Боец с позывным «Левитан»: «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Купянском направлении

Расчет РСЗО «Ураган» сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира 275-го полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Левитан».

Ракетный удар был нанесен по автомобильной колонне.

Как рассказал «Левитан», этот расчет «Урагана» является одним из лучших в полку. «У личного состава очень много пораженных целей», — поведал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы из «Урагана» огнем накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. Место, где украинские военные заряжали «Град», находилось в 25 километрах от линии фронта.