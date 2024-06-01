Российские артиллеристы из «Урагана» накрыли украинский «Град»

Артиллеристы из «Урагана» накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали «Грады»

Российские артиллеристы огнем накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО «Град» в одном из тыловых районов украинской армии под Харьковом. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета «Урагана» группировки «Север» с позывном «Карат».

«Наша разведка обнаружила цель, соответственно, нам ее передали, и мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие», — поведал «Карат».

Место, где украинские военные заряжали «Град», находится в 25 километрах от линии фронта.

Несколько дней назад Минобороны сообщило о нанесении удара по колонне ВСУ с помощью РСЗО «Ураган». В ведомстве уточнили, что колонна была уничтожена на одном из стратегически важных направлений на расстоянии более 30 километров от линии фронта.