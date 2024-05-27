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03:49, 27 мая 2024Россия

Минобороны России заявило о нанесении удара по колонне ВСУ

Минобороны России: расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по колонне ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки ВС России нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерство обороны России, пишет ТАСС.

В ведомстве сообщили, что колонна была уничтожена на одном из стратегически важных направлений на расстоянии более 30 километров.

В Минобороны добавили, что выявить цель помогла воздушная разведка. Отмечается, что с высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники.

26 мая стало известно, что Российская армия взяла под контроль село Берестовое в Харьковской области. Сообщается также, что в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике формированиям 77-й аэромобильной бригаде ВСУ нанесено поражение. Украинские войска потеряли порядка 285 военнослужащих в этом районе.

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      Марина Совина
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