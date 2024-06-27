Раскрыт переломный момент в браке Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

In Touch Weekly: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поняли, что они разные люди

Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес пришли к общему решению на фоне слухов об их грядущем разводе. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Отмечается, что звезды поняли, что они отличаются друг от друга. Переломным моментом в их браке стало создание документального фильма певицы «Величайшая нерассказанная история любви».

По словам источника, во время совместной работы над проектом артисты поняли, насколько они разные. Так, Аффлек является непубличным человеком, тогда как Лопес привыкла к всеобщему вниманию. «Они оба расслабились и посмотрели на то, насколько они на самом деле разные. Хотя Дженнифер любит быть в центре внимания, Бен предпочел бы прожить свою жизнь вдали от этого. В конце концов, они оба просто хотят от жизни разного», — отметил собеседник издания.

Ранее Бен Аффлек сделал неожиданное заявление о бывшей жене.