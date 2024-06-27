Бен Аффлек сделал неожиданное заявление о бывшей жене

Бен Аффлек назвал бывшую жену единственным человеком, которому он доверяет

Голливудский актер Бен Аффлек назвал единственного человека, которому он доверяет. О неожиданном заявлении артиста пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Сообщается, что на фоне кризиса в отношениях с певицей Дженнифер Лопес Аффлек снова начал злоупотреблять алкоголем, стал «сварливым» и отдалился от друзей.

При этом, по словам собеседника издания, в сложный жизненный момент рядом с артистом находится его бывшая жена, актриса Дженнифер Гарнер. «Конечно, Бен иногда сводит ее с ума, но между ними существует нерушимая связь. Бен говорит, что Джен — ангел и единственная, кто может его спасти. Она готовит у него на кухне и перенесла туда несколько своих вещей на случай, если ей придется остаться ночевать», — заявил источник.

Ранее Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с Дженнифер Лопес.