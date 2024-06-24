Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с Дженнифер Лопес

Бена Аффлека заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе

Голливудский актер Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Daily Mail.

Аффлека заметили без обручального кольца в Лос-Анджелесе. Актер появился без него в ресторане Tasty Noodle, где ужинал с 18-летней дочерью Вайолет. О снятом обручальном кольце артиста сообщили журналисты.

Слухи о расставании звездной четы стали появляться после их воссоединения в 2021 году. По данным СМИ, Лопес готова развестись с Аффлеком из-за его сложного характера. По информации источников, сейчас актер живет отдельно от супруги, пока она ищет новую жилплощадь. Дом, который пара взяла в ипотеку на 30 лет, в ближайшее время выставят на продажу.

Ранее Лопес появилась на премьере своего нового фильма «Атлас» в Лос-Анджелесе, США, без мужа, подогрев тем самым слухи об их расставании.