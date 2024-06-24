Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:57, 24 июня 2024Культура

Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с Дженнифер Лопес

Бена Аффлека заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Daily Mail.

Аффлека заметили без обручального кольца в Лос-Анджелесе. Актер появился без него в ресторане Tasty Noodle, где ужинал с 18-летней дочерью Вайолет. О снятом обручальном кольце артиста сообщили журналисты.

Слухи о расставании звездной четы стали появляться после их воссоединения в 2021 году. По данным СМИ, Лопес готова развестись с Аффлеком из-за его сложного характера. По информации источников, сейчас актер живет отдельно от супруги, пока она ищет новую жилплощадь. Дом, который пара взяла в ипотеку на 30 лет, в ближайшее время выставят на продажу.

Ранее Лопес появилась на премьере своего нового фильма «Атлас» в Лос-Анджелесе, США, без мужа, подогрев тем самым слухи об их расставании.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      Кремль высказался о возвращении к 2000-м на фоне теракта в Дагестане

      Стало известно о требовании ВМФ России к кораблестроителям

      Акула откусила ногу и руку актеру из «Пиратов Карибского моря»

      Россиянам назвали правильный размер летнего душа на даче

      В Госдуме предложили возвести на пляжах Крыма бетонные укрытия

      В Петербурге раскрыта афера с заманивавшими мужчин в дорогие рестораны девушками

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Кремле высказались о приведении ядерной доктрины России в соответствие с реалиями

      В Кремле заявили о нежелании Путина выступать с обращением из-за терактов в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше