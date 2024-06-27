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18:53, 27 июня 2024Культура

Раскрыт райдер группы «Ленинград»

Экс-солистка «Ленинграда» Вокс заявила, что у группы был скромный райдер

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс раскрыла райдер музыкального коллектива. О нем она рассказала в YouTube-интервью спортсменке Алле Шишкиной.

По словам исполнительницы, требования группы были скромными и в них не было «ничего сверхъестественного», помимо алкоголя. Некоторые позиции были расписаны между музыкантами, то есть определенные напитки предназначались отдельным членам группы. Вокс заявила, что «некоторые активно делали алкогольные возлияния».

Вокс также рассказала, что в райдере не было позиций для нее. «Когда я попросила, чтобы мне вписали ширму в райдер, то началась вонь до небес, что я зазвездилась и много требую. Но, может, это и есть "зазвездилась", когда ты не хочешь переодеваться в общественном туалете», — поделилась она.

Ранее был раскрыт райдер рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко), в котором имеются пункты о 60 сосисках и черном свежем хлебе.

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      Мария Рюрикова
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