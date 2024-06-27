Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:26, 27 июня 2024Из жизни

Свидетели рассказали о самых нелепых случаях с оторванными от жизни богатыми людьми

Фото: freestocks / Unsplash

Пользователи Reddit рассказали о самых нелепых случаях с оторванными от жизни богатыми людьми, свидетелями которых они были. Своими наблюдениями они поделились в разделе /r/AskReddit.

Одна из пользовательниц вспомнила свою состоятельную начальницу, которая не могла понять, почему ее так беспокоит сломанный автомобиль.

Тогда я работала пекарем в кейтеринговой компании и получала 10 долларов в час. Этого едва хватало, чтобы снимать квартиру. Когда у меня сломался автомобиль, было видно, что я из-за этого очень волнуюсь. Начальница (владелица компании) в итоге сказала мне: «Что ты волнуешься? Это же просто машина. Просто купи другую!» Я даже ответить не смогла, просто посмотрела на нее, как на сумасшедшую

Princess_Coldheartпользовательница Reddit

Многие встречали детей из богатых семей, которые не знают элементарных вещей. По словам одного из пользователей, 12-летний сын его клиента был уверен, что бумажные полотенца никогда не кончаются. Ему никогда не приходила в голову мысль, что кто-то должен их покупать и заменять. Другой пользователь, работавший в школе, рассказал, что девятилетние ученицы всерьез посоветовали ему купить Rolls-Royce.

Пара избалованных сестер-близнецов в особенности не могла понять, почему мой автомобиль такой старый и выглядит так «бедно». У взрослых, надо понимать, должны быть новые дорогие машины. «Мой папа взрослый, и он водит Rolls-Royce, — сказали они. — Он каждый год покупает новый автомобиль. Вам тоже следует это делать. Почему вы не покупаете новую машину?» Я попытался объяснить, что преподаю первый год, только недавно окончил университет, и у меня пока нет денег. «Но у нашего папы всегда были новые машины, — был их ответ. — Даже когда он еще учился в университете». Одна из них как-то раз специально разбила новенький iPhone, чтобы показать другим школьникам, что папа купит ей новый

AriasKпользователь Reddit
Материалы по теме:
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего. Во что саудовские принцы превратят пустыню?
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего.Во что саудовские принцы превратят пустыню?
25 января 2024
«Девушек очень много» Звезды и модели развлекают миллиардеров на яхтах. Как устроена эта индустрия элитного досуга?
«Девушек очень много»Звезды и модели развлекают миллиардеров на яхтах. Как устроена эта индустрия элитного досуга?
17 марта 2024
«Я не боюсь неудачи» Как тихий и скромный юрист построил лабораторию ядов и отравил босса-миллиардера ради мести?
«Я не боюсь неудачи»Как тихий и скромный юрист построил лабораторию ядов и отравил босса-миллиардера ради мести?
27 апреля 2024

Иногда такие дети вырастают, так и не узнав, как все устроено в действительности. Один из пользователей, работавший комендантом здания, где жили студенты, рассказал о переехавшей туда девушке из богатой семьи. Для нее стало сюрпризом, что за электричество нужно платить.

Три месяца спустя у нее отключается электричество. Она стучится ко мне и требует, чтобы включил его обратно. Проверяю пробки — все в порядке. Иду в ее квартиру и немедленно вижу груду писем от энергетической компании, на которых большими красными буквами написано: «Последнее предупреждение!»

Я: «Вы не сообщили энергетической компании, что переехали сюда».

Она: «Какая разница. Зачем им обо мне знать?»

Я: «Чтобы они могли присылать счета за электричество».

Она: «Ну теперь вы точно издеваетесь. За электричество не платят!»

Через два дня она от стыда съехала со своей квартиры. Ее родителям пришлось платить за нее штраф за досрочный разрыв договора аренды. И эти два дня она не могла на меня смотреть

stryker511пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit, которые просыпались во время операций и других медицинских процедур, требующих наркоза, рассказали, что видели и слышали в эти моменты. Один мужчина пришел в себя, когда ему делали операцию на бедренной кости.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Товарищи, рыть окопы и строить». В России отправили тысячи мигрантов в зону СВО

      В Армении сравнили свою страну с Украиной

      В ВСУ заявили о напряженной ситуации в районе Торецка

      84-летнего россиянина засосало на собственном огороде в трясину

      В России ответили на обвинение Шольца в нежелании мира на Украине

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса едва не потеряла штаны на прогулке

      Полковник объяснил долет украинских беспилотников до Московской и Тверской областей

      Жителя Крыма осудили на 12 лет за госизмену

      Любитель онлайн-игр приехал к сопернику в другой город домой и ударил его молотком

      Курс рубля резко вырос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше