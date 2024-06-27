Свидетели рассказали о самых нелепых случаях с оторванными от жизни богатыми людьми

Пользователи Reddit рассказали о самых нелепых случаях с оторванными от жизни богатыми людьми, свидетелями которых они были. Своими наблюдениями они поделились в разделе /r/AskReddit.

Одна из пользовательниц вспомнила свою состоятельную начальницу, которая не могла понять, почему ее так беспокоит сломанный автомобиль.

Тогда я работала пекарем в кейтеринговой компании и получала 10 долларов в час. Этого едва хватало, чтобы снимать квартиру. Когда у меня сломался автомобиль, было видно, что я из-за этого очень волнуюсь. Начальница (владелица компании) в итоге сказала мне: «Что ты волнуешься? Это же просто машина. Просто купи другую!» Я даже ответить не смогла, просто посмотрела на нее, как на сумасшедшую Princess_Coldheart пользовательница Reddit

Многие встречали детей из богатых семей, которые не знают элементарных вещей. По словам одного из пользователей, 12-летний сын его клиента был уверен, что бумажные полотенца никогда не кончаются. Ему никогда не приходила в голову мысль, что кто-то должен их покупать и заменять. Другой пользователь, работавший в школе, рассказал, что девятилетние ученицы всерьез посоветовали ему купить Rolls-Royce.

Пара избалованных сестер-близнецов в особенности не могла понять, почему мой автомобиль такой старый и выглядит так «бедно». У взрослых, надо понимать, должны быть новые дорогие машины. «Мой папа взрослый, и он водит Rolls-Royce, — сказали они. — Он каждый год покупает новый автомобиль. Вам тоже следует это делать. Почему вы не покупаете новую машину?» Я попытался объяснить, что преподаю первый год, только недавно окончил университет, и у меня пока нет денег. «Но у нашего папы всегда были новые машины, — был их ответ. — Даже когда он еще учился в университете». Одна из них как-то раз специально разбила новенький iPhone, чтобы показать другим школьникам, что папа купит ей новый AriasK пользователь Reddit

Иногда такие дети вырастают, так и не узнав, как все устроено в действительности. Один из пользователей, работавший комендантом здания, где жили студенты, рассказал о переехавшей туда девушке из богатой семьи. Для нее стало сюрпризом, что за электричество нужно платить.

Три месяца спустя у нее отключается электричество. Она стучится ко мне и требует, чтобы включил его обратно. Проверяю пробки — все в порядке. Иду в ее квартиру и немедленно вижу груду писем от энергетической компании, на которых большими красными буквами написано: «Последнее предупреждение!» Я: «Вы не сообщили энергетической компании, что переехали сюда». Она: «Какая разница. Зачем им обо мне знать?» Я: «Чтобы они могли присылать счета за электричество». Она: «Ну теперь вы точно издеваетесь. За электричество не платят!» Через два дня она от стыда съехала со своей квартиры. Ее родителям пришлось платить за нее штраф за досрочный разрыв договора аренды. И эти два дня она не могла на меня смотреть stryker511 пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit, которые просыпались во время операций и других медицинских процедур, требующих наркоза, рассказали, что видели и слышали в эти моменты. Один мужчина пришел в себя, когда ему делали операцию на бедренной кости.

