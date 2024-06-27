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16:22, 27 июня 2024Бывший СССР

Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ обстреливают Токмак из РСЗО

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Токмак Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — написал Рогов, добавив, что подробности будут позже.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области. Пострадавших в результате обстрела нет, но были повреждены линии газо- и электроснабжения. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в двух частных домах выбило остекление и посекло фасады. Кроме того, в многоквартирном доме было повреждено остекление четырех балконов.

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      Валентин Карант
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