Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ обстреливают Токмак из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Токмак Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — написал Рогов, добавив, что подробности будут позже.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области. Пострадавших в результате обстрела нет, но были повреждены линии газо- и электроснабжения. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в двух частных домах выбило остекление и посекло фасады. Кроме того, в многоквартирном доме было повреждено остекление четырех балконов.