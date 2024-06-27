Россиян призвали не мыть посуду стиральным порошком

Эксперт Шихов: мытье посуды стиральным порошком грозит падением иммунитета

Стиральными порошками или моющими средствами, предназначенными для мытья санузла, не рекомендуется мыть посуду. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов.

В стиральных порошках содержатся анионные поверхностно-активные вещества (А-ПАВ). Они эффективно выводят пятна на ткани, но оказывают вредное воздействие на организм. Компоненты могут попасть в организм вместе с едой, поскольку средство трудно смыть с посуды. Тогда человек становится менее устойчивым к вирусам, повреждаются легкие и печень.

Опасность представляют едкие вещества, содержащиеся в средствах для мытья сантехники — щелочи и кислоты. При использовании смесей с их содержанием рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, при больших концентрациях фартук, специальную обувь и респиратор).

Средства для мытья посуды, в свою очередь, относятся к малотоксичным и малоопасным веществам и представляют собой смесь сурфактантов (поверхностно-активных веществ). Их использование по назначению не вредит человеку. Даже случайное разовое проглатывание будет неопасным. При этом эксперт напомнил, что для всех моющих средств рекомендуется соблюдать правила хранения. Они должны находиться вдали от детей, в плотно закрытой заводской упаковке, их не следует переливать в тару от пищевых продуктов.

Ранее эксперты посоветовали домохозяйкам поместить в мусорное ведро несколько долек лимона, чтобы справиться со зловонием.