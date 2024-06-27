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18:39, 27 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданный способ контролировать вес

Фото: Gecko Studio / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что регулярное употребление фруктов помогает контролировать вес. Неожиданный способ не поправляться он раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Говоря о пользе нектаринов, специалист отметил, что если человек увеличит потребление фруктов на одну порцию в день, он будет дополнительно худеть на один килограмм в год.

Агапкин также рассказал, что употребление фруктов помогает контролировать уровень глюкозы в крови. «Парадоксально, но факт: исследования показывают лучший гликемический контроль у тех людей, которые употребляют в пищу больше фруктов, в том числе и нектаринов», — добавил он. Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил этот эффект тем, что фрукты содержат пищевые волокна, которые замедляют расщепление продуктов, содержащих углеводы, а также всасывание глюкозы в кровь.

Ранее врач-иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеял популярный миф о похудении. Он заверил, что минеральные ванны не помогают сбросить вес.

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      Маргарита Щигарева
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