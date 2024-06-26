Врач развеял популярный миф о похудении

Врач Продеус развеял миф о том, что минеральные ванны помогают похудеть

Врач-иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеял популярный миф о том, что прием минеральных ванн помогают похудеть. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Специалист назвал заблуждением распространенное мнение о том, что минеральные ванны эффективны в борьбе с лишним весом. В Турции проводилось исследование, которое показало отсутствие связи приема таких ванн с похудением, отметил медик.

Врач рассказал, что показатели веса у людей, которые принимали минеральные ванны, и у людей, которые этого не делали, не менялись. «Разницы никакой не было», — привел врач результаты исследования.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял миф о продукте для похудения. Он отметил, что зеленый кофе не поможет избавиться от лишних килограммов.