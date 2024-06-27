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15:09, 27 июня 2024Силовые структуры

Россияне организовали незаконное пребывание четырех тысяч мигрантов и попались

В Екатеринбурге задержали организаторов незаконной миграции 4 тысяч иностранцев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Екатеринбурге правоохранители задержали шесть местных жителей, которые организовали незаконное пребывание в регионе более четырех тысяч мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

По версии следствия, злоумышленники изготавливали поддельные трудовые договора, заверенные поддельными печатями коммерческих организаций Екатеринбурга. Благодаря этим документам мигранты могли продлить свое пребывание в России до года.

Ранее в Москве суд приговорил за организацию незаконной миграции директора и главного врача частной клиники, а также их поддельницу.

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