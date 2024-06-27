Россияне занялись сексом на сапборде в море и попали на видео

Россияне занялись сексом на сапборде во время плавания в море и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что запись сделана на Обском море под Новосибирском. На видео мужчина лежит на спине и старается грести, а женщина нависла над ним чуть ниже пояса, стоя на доске на коленях.

Ранее обнаженные россияне занялись сексом на глазах у туристов на общественном пляже в Сочи. В этот момент на побережье находилось много людей, среди них были дети. Возмущенные отдыхающие обратились к сотруднику пляжа, который, в свою очередь, облил пару холодной водой из ведра.

