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20:03, 27 июня 2024Путешествия

Россияне занялись сексом на сапборде в море и попали на видео

Россияне занялись сексом на сапборде во время плавания в море и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что запись сделана на Обском море под Новосибирском. На видео мужчина лежит на спине и старается грести, а женщина нависла над ним чуть ниже пояса, стоя на доске на коленях.

Ранее обнаженные россияне занялись сексом на глазах у туристов на общественном пляже в Сочи. В этот момент на побережье находилось много людей, среди них были дети. Возмущенные отдыхающие обратились к сотруднику пляжа, который, в свою очередь, облил пару холодной водой из ведра.

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      Марк Успенский
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