Россияне занялись сексом на пляже в Сочи на глазах у детей

Обнаженные россияне занялись сексом на глазах у туристов на общественном пляже в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Отмечается, что в этот момент на побережье находилось много людей, среди них были дети. Возмущенные отдыхающие обратились к сотруднику пляжа, который, в свою очередь, облил пару холодной водой из ведра.

Позднее в Telegram-канале Главного управления МВД России по Краснодарскому краю уведомили, что 36-летних нарушителей арестовали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции.

«Решением суда пара проведет трое суток под административным арестом, но уже в разных камерах», — говорится в сообщении. Уточняется, что арестованные являются местными жителями.

Ранее пассажиры авиакомпании British Airways занялись сексом во время полета и возмутили попутчиков. Ситуация произошла на рейсе из Лондона в Дублин. На размещенных в сети кадрах видно, как женщина, прикрывшись шарфом, активно ласкает пах сидящего рядом спутника.