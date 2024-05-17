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11:48, 17 мая 2024Путешествия

Россияне занялись сексом на пляже в Сочи на глазах у детей

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Обнаженные россияне занялись сексом на глазах у туристов на общественном пляже в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Отмечается, что в этот момент на побережье находилось много людей, среди них были дети. Возмущенные отдыхающие обратились к сотруднику пляжа, который, в свою очередь, облил пару холодной водой из ведра.

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Позднее в Telegram-канале Главного управления МВД России по Краснодарскому краю уведомили, что 36-летних нарушителей арестовали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции.

«Решением суда пара проведет трое суток под административным арестом, но уже в разных камерах», — говорится в сообщении. Уточняется, что арестованные являются местными жителями.

Ранее пассажиры авиакомпании British Airways занялись сексом во время полета и возмутили попутчиков. Ситуация произошла на рейсе из Лондона в Дублин. На размещенных в сети кадрах видно, как женщина, прикрывшись шарфом, активно ласкает пах сидящего рядом спутника.

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      Фариза Бацазова
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