Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

Пассажиры авиакомпании British Airways занялись сексом во время полета и возмутили попутчиков. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Metro.

Уточняется, что ситуация произошла на рейсе из Лондона в Дублин. На размещенных в сети карах видно, как женщина, прикрывшись шарфом, активно ласкает пах сидящего рядом спутника.

26-летняя Фарра, которая летела с матерью и 32-летним братом, призналась, что была шокирована происходящим. «Я поворачивалась, чтобы посмотреть на брата каждый раз, когда говорила, а затем увидела какое-то энергичное движение на сиденьях с другой стороны», — рассказала путешественница.

Фарра добавила, что пара занималась сексом в течение 15-20 минут полета. «Когда им сказали пристегнуть ремни безопасности, было совершенно очевидно, что он застегивал молнию и укладывал все обратно. Честно говоря, это было просто отвратительно», — возмутилась пассажирка.

Ранее жители популярного испанского курорта Магалуф пожаловались на британских туристов, которые занимаются сексом в людных местах. Кроме того, по их словам, из-за наплыва отдыхающих на курорте продают наркотики «как попкорн».