Жители курорта Европы пожаловались на занимающихся сексом на улице британцев

Жители популярного курорта Магалуф на Майорке, Испания, пожаловались на британских туристов, которые занимаются сексом в людных местах и «писают на улицах». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, именно британские туристы так не нравятся гражданам популярного курорта Европы. Они проявляют неуважение к острову и устраивают вечеринки, заявляют недовольные. Более того, из-за наплыва туристов на курорте «продают наркотики как попкорн».

«С годами туристы деградируют всю больше», — заключил один из жителей Магалуфа.

11 апреля на другом популярном курорте Европы началась голодовка в знак протеста против массового наплыва туристов на остров. Активисты вышли на митинг и заявили, что не будут есть, пока правительство Канарских островов не остановит крупные туристические проекты.