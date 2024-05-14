Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:09, 14 мая 2024Путешествия

Жители курорта Европы пожаловались на занимающихся сексом на улице британцев

СюжетПротесты в Европе

Фото: Freepik

Жители популярного курорта Магалуф на Майорке, Испания, пожаловались на британских туристов, которые занимаются сексом в людных местах и «писают на улицах». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, именно британские туристы так не нравятся гражданам популярного курорта Европы. Они проявляют неуважение к острову и устраивают вечеринки, заявляют недовольные. Более того, из-за наплыва туристов на курорте «продают наркотики как попкорн».

«С годами туристы деградируют всю больше», — заключил один из жителей Магалуфа.

11 апреля на другом популярном курорте Европы началась голодовка в знак протеста против массового наплыва туристов на остров. Активисты вышли на митинг и заявили, что не будут есть, пока правительство Канарских островов не остановит крупные туристические проекты.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Предложенный Путиным министр обороны впервые высказался о Шойгу

      ЕС ужесточил правила приема беженцев и мигрантов

      В ФСБ высказались о совершаемых мигрантами преступлениях

      Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

      Мужчина пробежался по МКАДу за кошельком с сотнями тысяч рублей и попал на видео

      Великобритания исключила попытки заставить Украину подписать мирное соглашение

      В Испании анонсировали встречу Зеленского с королем Филиппом VI

      В Германии рассказали о применении российского оружия в Волчанске

      Бузова рассказала о роли Собчак в ее карьере

      Жители российского региона пожаловались на вонь из-за горящего полигона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше