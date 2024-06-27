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13:23, 27 июня 2024Силовые структуры

Россиянин избил и заживо сжег друга в его же машине

Mash: на Урале мужчина избил и заживо сжег друга в его же машине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Свердовской области 39-летний местый житель заживо сжег своего друга в его же машине. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, трагедия произошла накануне ночью в Тугулымском районе. Мужчины выпивали и поссорились. Подозреваемый избил товарища, посадил в его же Nissan X-Trail, вывез в лес и там поджег. Нападавшего уже задержали, теперь ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае мужчина, ударивший знакомого сто раз, получил семь лет колонии. Мужчина признал вину, но потом заявил, что не мог такого совершить, и предположил, что кто-то проник в квартиру, пока он сам спал.

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      Екатерина Кашурникова
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