Россиянин избил и заживо сжег друга в его же машине

Mash: на Урале мужчина избил и заживо сжег друга в его же машине

В Свердовской области 39-летний местый житель заживо сжег своего друга в его же машине. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, трагедия произошла накануне ночью в Тугулымском районе. Мужчины выпивали и поссорились. Подозреваемый избил товарища, посадил в его же Nissan X-Trail, вывез в лес и там поджег. Нападавшего уже задержали, теперь ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае мужчина, ударивший знакомого сто раз, получил семь лет колонии. Мужчина признал вину, но потом заявил, что не мог такого совершить, и предположил, что кто-то проник в квартиру, пока он сам спал.

