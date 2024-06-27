Россиянин сто раз ударил знакомого и сел на семь лет

В Алтайском крае мужчина, ударивший знакомого сто раз, получил 7 лет колонии

Локтевский районный суд Алтайского края приговорил 56-летнего жителя города Горняка к семи годам колонии строгого режима за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что во время застолья с потерпевшим, которое проходило в квартире подсудимого, между мужчинами произошел конфликт. В результате хозяин дома стеклянной бутылкой, руками и ногами более ста раз ударил оппонента, после чего взял нож и нанес удар еще и им.

Во время заседания мужчина признал вину, однако после заявил, что не мог такого совершить, и предположил, что кто-то проник в квартиру и расправился с потерпевшим, пока он сам спал.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае перед судом предстанет житель, отрезавший кисть сожительнице.