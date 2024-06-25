Отрезавший кисть сожительнице россиянин предстанет перед судом

В Пермском крае перед судом предстанет житель, отрезавший кисть сожительнице

В Пермском крае перед судом предстанет житель Александровска, который отрезал кисть правой руки сожительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, летом 2023 года 27-летний мужчина лишил средств связи потерпевшую и запер ее в квартире, используя наручники. На протяжении двух недель он избивал женщину, подвергал ее физическому и психологическому насилию и в конечном итоге отрезал ей кисть правой руки.

После этого он сам вызвал врачей и, не дожидаясь их приезда, скрылся, забрав с собой четырехлетнего сына. Полицейские задержали мужчину спустя сутки в Березниках. Ему предъявили обвинения по статьям об истязании, незаконном лишении свободы, грабеже, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что ранее он был судим.

Уголовное дело направлено в Александровский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области осудят женщину, которая избила мужа бутылкой в ответ на оскорбления. Он не выжил.