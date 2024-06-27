Россиянин изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил ее у закрытого магазина

Под Пермью арестован мужчина за изнасилование трехлетней девочки

В Пермском крае арестован 30-летний местный житель за то, что в деревне Елохи он изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил ее у закрытого магазина. Об этом сообщает «59.ru» со ссылкой на источник.

По его словам, злоумышленник предложил девочке пройти с ним и посмотреть, как вырос борщевик. Затем он напал на ребенка, изнасиловал и оставил в кустах у закрытого магазина. Он сказал, что пострадавшая была в крови, но в сознании и ничего не могла сказать. Девочку отвезли в пермскую больницу, ее ввели в состояние комы из-за судорог. Врачи диагностировали у ребенка травмы внутренних органов. Сейчас ее состояние медики оценивают как стабильное.

По данным «59.ru», вероятно, насильник хотел сбросить девочку в один из колодцев, расположенных рядом, но его спугнула местная жительница. Кроме того, известно, что до этого ребенок часто видела арестованного и поэтому пошла с ним. В доме, где проживал фигурант, были обнаружены шорты девочки.

На допросе злоумышленник вину признал. По предварительным данным, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

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