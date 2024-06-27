Россиянин на внедорожнике сбил девушку на самокате и пытался замять дело с полицией

В Видном водитель внедорожника сбил самокатчицу и пытался замять дело с полицией

В подмосковном городе Видное водитель внедорожника вылетел на встречную полосу, сбил девушку на самокате и пытался замять дело, договорившись с полицией. О происшествии в российском городе сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, ДТП случилось еще 16 июня. Пострадавшая сообщила, что двигалась на самокате по своей полосе. Внезапно ее сбил водитель иномарки. От столкновения россиянку подбросило в воздух, падая, она ударилась головой об асфальт.

Девушка поделилась, что, теряя сознание, слышала, как на месте ДТП появились родственники водителя и пытались договориться с подоспевшими правоохранителями.

Пострадавшая остается в больнице, куда к ней тоже приходили близкие виновника ДТП. Они предлагали 50 тысяч рублей, чтобы она не писала заявление в полицию о случившемся. Деньги пострадавшая не взяла и высказала опасения, что ее делу могут не дать хода.

Ранее сообщалось, что 13-летнему подростку деформировало грудь после ДТП с самокатом в Санкт-Петербурге.