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05:45, 27 июня 2024Путешествия

Россиянин побывал в Таджикистане и рассказал об «ужасающих» выплатах пенсионерам

Фото: Oscar Espinosa / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Таджикистане и рассказал об «ужасающих» выплатах живущим там пенсионерам. Об этом он написал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Если вы услышите цифру, сколько получают старики-пенсионеры в Таджикистане и прикинете, что на эти деньги можно купить, вам может стать нехорошо, — отметил автор публикации. — Совершенно очевидно, что с такой пенсией у пожилого человека задача в этой стране одна: выжить».

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Пенсионер по имени Истам сообщил россиянину, что больше 40 лет работал на автобазе и получает от государства 281 сомони или 2,3 тысячи рублей в месяц. Этих денег, по его словам, может хватить лишь на мешок муки.

«В Таджикистане самая мизерная пенсия среди всех бывших союзных республик, — добавил он. — И выживают пенсионеры исключительно за счет поддержки своих детей и близких».

Ранее другой тревел-блогер описал жизнь девушек в селах Таджикистана фразой «за них уже все решено». Он подчеркнул, что с ранних лет девочки растут в строгости и учатся помогать матери по хозяйству.

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      Фариза Бацазова
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