Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:32, 19 июня 2024Путешествия

Россиянин описал жизнь девушек в селах Таджикистана фразой «за них уже все решено»

Фото: Sergei Grits / AP

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и рассказал о жизни девушек в местных высокогорных селах — кишлаках. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, судьба каждой жительницы села расписана с самого рождения: известно, за кого ее отдадут замуж, где она будет жить и что должна делать. «Получается, что в кишлаке девушкам можно не беспокоиться о своем будущем — за них уже все решено», — заключил путешественник.

Материалы по теме:
«Словно другое измерение» Россияне рвутся отдыхать в Таджикистан. Чем он так привлекает туристов?
«Словно другое измерение» Россияне рвутся отдыхать в Таджикистан. Чем он так привлекает туристов?
13 июня 2024
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог. Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог.Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
27 мая 2022

Он добавил, что с ранних лет девочки в Таджикистане растут в строгости. По словам россиянина, после достижения возраста пяти-шести лет они начинают активно помогать взрослым: сначала нянчатся с младшими братьями и сестрами, а позже — полноценно ведут хозяйство.

«Так, например, в восемь-девять лет девочки из кишлаков уже знают, как сварить плов или испечь сдобные лепешки в тандыре. Их обучают матери, либо старшие сестры — здесь так заведено», — пояснил блогер, добавив, что кроме готовки на плечи юных таджичек ложатся стирка, глажка и уборка в доме.

Кроме того, россиянин отметил, что в отдаленных кишлаках родители девочки чуть ли не при ее рождении договариваются с родителями потенциальных женихов о замужестве.

«И тут предпочтение отдается тому, кто предложит наибольший калым — например, два десятка баранов или даже новый автомобиль "Дэу". Если удалось договориться сразу, то девочка будет расти и знать наперед, что у нее есть жених», — поделился путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревне Таджикистана и поразился особенностям местного быта. В частности, он отметил, что дома там часто отапливаются навозом, а канавы служат аналогом водопровода.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ захотел стать гражданином России. За какие заслуги ему готовятся выдать паспорт?

      Россиянин домогался 10-летней школьницы в лифте и получил семь лет колонии

      Ким Чен Ын заявил о новом этапе отношений с Россией

      В Белгородской области объявили ракетную опасность

      Российские атомные подлодки провели пуски крылатых ракет в Баренцевом море

      Москвичам пообещали погоду холоднее нормы

      Мужчины и женщины перечислили самые захватывающие сексуальные опыты

      Россиянин поздравил дочь с рождением ребенка и ограбил ее на миллион рублей

      Муж заболевшей ботулизмом россиянки рассказал об отравлении

      Путин рассказал о новом документе с Северной Кореей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше