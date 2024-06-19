Россиянин описал жизнь девушек в селах Таджикистана фразой «за них уже все решено»

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и рассказал о жизни девушек в местных высокогорных селах — кишлаках. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, судьба каждой жительницы села расписана с самого рождения: известно, за кого ее отдадут замуж, где она будет жить и что должна делать. «Получается, что в кишлаке девушкам можно не беспокоиться о своем будущем — за них уже все решено», — заключил путешественник.

Он добавил, что с ранних лет девочки в Таджикистане растут в строгости. По словам россиянина, после достижения возраста пяти-шести лет они начинают активно помогать взрослым: сначала нянчатся с младшими братьями и сестрами, а позже — полноценно ведут хозяйство.

«Так, например, в восемь-девять лет девочки из кишлаков уже знают, как сварить плов или испечь сдобные лепешки в тандыре. Их обучают матери, либо старшие сестры — здесь так заведено», — пояснил блогер, добавив, что кроме готовки на плечи юных таджичек ложатся стирка, глажка и уборка в доме.

Кроме того, россиянин отметил, что в отдаленных кишлаках родители девочки чуть ли не при ее рождении договариваются с родителями потенциальных женихов о замужестве.

«И тут предпочтение отдается тому, кто предложит наибольший калым — например, два десятка баранов или даже новый автомобиль "Дэу". Если удалось договориться сразу, то девочка будет расти и знать наперед, что у нее есть жених», — поделился путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревне Таджикистана и поразился особенностям местного быта. В частности, он отметил, что дома там часто отапливаются навозом, а канавы служат аналогом водопровода.