«Словно другое измерение» Россияне рвутся отдыхать в Таджикистан. Чем он так привлекает туристов?

Побывавшая в Таджикистане россиянка удивилась отношению местных к женщинам

За первые три месяца 2024 года Таджикистан посетили более 265 тысяч иностранных туристов — на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го. Страна привлекает и россиян. В прошлом году число путешественников из России там выросло почти на 100 процентов, до 262 тысяч. Что манит туристов в республику Средней Азии? Разбиралась «Лента.ру».

Столица Таджикистана вызывает у россиян смешанные чувства

«Мое первое впечатление о Таджикистане — вид из окна самолета. Подлетая к Душанбе, наблюдаешь горы, которые занимают большую часть территории страны. Заснеженные вершины видны со всех точек города, при этом в самом Душанбе очень тепло и зелено, хотя я была там в начале января», — рассказывает путешественница Анна из Москвы.

По словам туристов, столица Таджикистана производит неоднозначное впечатление. Там есть небоскребы, дорогие отели и бутики, живописные парки. «В центре все дорого-богато и вычурно, по-азиатски. Видно, что денег вложили много, создав эдакий островок величественности в стиле восточной сказки», — вспоминает автор дзен-блога TravelManiac.

Душанбе развивается с бешеной скоростью. Думаю, лет через пять его уже никто не узнает. Там инфраструктура хорошая, но все, что находится за пределами столицы, — разруха, неразвитые города и деревни Анна туристка из Москвы

По словам блогера TravelManiac, даже окраины Душанбе выглядят «словно из другого измерения». Отдаленные районы напоминают старый советский город со среднеазиатским колоритом: типичные пятиэтажки чередуются с разномастными малоэтажными домами, по улицам ходят старые трамваи.

Озеро Яшилькуль в горной системе Памир Фото: beibaoke / Shutterstock / Fotodom

Быт сельских жителей Таджикистана поражает туристов

Настоящий Таджикистан начинается за пределами столицы, в высокогорных селах — кишлаках. Условия жизни там нелегкие — например, у людей нет отдельных помещений для умывания и купания. Местные моются в тазах, а из-за отсутствия горячей воды ее приходится подогревать и смешивать с холодной родниковой. Туалетную бумагу и душ заменяет кумган — кувшин с водой.

В некоторых таджикистанских селах нет школ и больниц, а до ближайших магазинов нужно ехать 40 километров по грунтовым дорогам

Путешественник TrueStory Travel побывал в отдаленном кишлаке и рассказал, что дети там спали прямо на полу, на куче ковров и матрасов, туалеты же располагались на улице: «В полу было сразу две дырки, а вот перегородки или шторки между ними не было. Ну, тут нет ничего удивительного — люди в кишлаке живут простые и стесняться им нечего».

Особенно запоминаются неасфальтированные горные дороги Таджикистана, которые некоторые путешественники даже называют «адскими»

«Мы были на горнолыжном курорте и термальных источниках. Ехать туда было очень страшно, потому что ночью серпантины не освещены, а водят там, мягко говоря, по-своему», — поясняет туристка Анна.

Горный пейзаж Таджикистана Фото: Valerii_M / Shutterstock / Fotodom

Еще одна причина приехать в Таджикистан — знакомство с традициями местных жителей

Интерес у гостей Таджикистана вызывают нравы этой мусульманской страны — например, отношение к женщинам. Москвичку Анну удивило, что правила и устои там не такие строгие, как в отдельных арабских государствах с сильными традициями патриархата. По ее словам, таджички обладают большой степенью свободы, могут учиться, вести бизнес и работать в крупных корпорациях.

Сколько стоит поездка в Таджикистан? Стоимость туров в Таджикистан у разных туроператоров начинается от 130 тысяч рублей на человека за неделю. Цена может варьироваться в зависимости от объекта размещения и наполненности тура. Можно организовать поездку самостоятельно. Стоимость билетов из Москвы в Душанбе и обратно начинается от 32 тысяч рублей. Размещение в центре столицы Таджикистана в хорошем отеле обойдется в 3-4 тысячи рублей за ночь.

«В Таджикистане очень почетно иметь дочерей, их там любят даже больше, чем сыновей. При этом к межрелигиозным бракам относятся спокойно», — говорит она. В отдаленных кишлаках люди более старомодные, поэтому там женятся в 13-14 лет, также там распространено многоженство.

Таджики, конечно, не султаны, но иметь три жены — это нормально. Чтобы выжить в кишлаке, надо много работать. Чем больше в семье рабочих рук, тем проще жить. Но где же взять дополнительную трудовую силу? Правильно, ее надо нарожать! автор блога TrueStory Travel

По словам россиян, традиция иметь несколько жен — своеобразный способ выживания для селян. В таджикских семьях, как правило, много детей, которые начинают работать с малолетнего возраста и помогают родителям по хозяйству.

На улицах Душанбе Фото: Olga Geo / Shutterstock / Fotodom

Россияне приходят в восторг от вкусной еды и гостеприимства таджиков

Еще одна причина посетить эту среднеазиатскую республику — вкусная еда. Блогер TrueStory Travel рассказывает, что пообедал в столовой в горах и попробовал цыплят, запеченных в земляном тандыре. По его словам, он «наелся от пуза». Особенно хвалят туристы местный плов.

«Основное, что там едят, это таджикский плов. Не сказать, что я заметил отличия от узбекского. Но это было нереально вкусно. Объедение!» — делится путешественник Вячеслав

Россиянин добавляет, что самым сильным впечатлением от поездки в Таджикистан для него стало гостеприимство местных жителей.

«В Душанбе я жил у парня, который работает на местном телевидении, снимает репортажи. Он очень радушно у себя принял, накормил, напоил. На следующий день мы с ним пошли смотреть город. Мы отлично подружились, до сих пор общаемся», — рассказывает Вячеслав.

Мне особенно запомнилось отношение местных жителей к гостям. Они ведут себя очень уважительно и трепетно. Туристам — все самое лучшее и вкусное, комплименты и добрые слова. Гостей там любят и ждут, а россиян особенно, с ними там дружат Анна туристка из Москвы

Рынок Панчшамбе и мавзолей в Худжанде Фото: Philip Mowbray / Shutterstock / Fotodom

Впечатление от поездки могут испортить плохо развитая инфраструктура и местные нравы

Есть и некоторые особенности Таджикистана, которые россиянам могут показаться необычными. Например, настойчивость мужчин. Как вспоминает Анна, они ходят группами, а взгляды женщин расценивают как готовность к знакомству. При этом таджикам очень нравится славянская внешность, поэтому путешественницы из России могут привлекать повышенное внимание.

Кроме того, туристы рискуют нарваться на мошенников. Блогер TrueStory Travel рассказал, что один таксист повез его по объездному пути, объяснив это ямами и пробками на дорогах. В итоге поездка обошлась путешественнику в три раза дороже.

«Путешествовать в Таджикистане можно спокойно, если у вас есть гид, который знает места и людей. Без сопровождающего можно потеряться, поскольку там мало проверенных туристами мест», — предупреждает Анна

По словам россиянки, за пределами Душанбе не хватает инфраструктуры.

В наиболее популярных туристических местах есть кафе и рестораны, но пока для комфортных самостоятельных путешествий этого недостаточно. «Туда хочется вернуться через пять-десять лет, чтобы посмотреть, как все изменилось. У Таджикистана огромный туристический потенциал, но пока там все плохо развито», — заключает она.