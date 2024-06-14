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07:31, 14 июня 2024Путешествия

Россиянин описал таджикскую деревню фразой «отопление навозом и адские туалеты»

Фото: Амир Исаев / РИА Новости

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в таджикской деревне и описал жизнь в ней фразой «отопление навозом, адские туалеты и мытье посуды в канаве». Своими впечатлениями от увиденного мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что дома в местных селениях часто отапливаются навозом, а канавы служат аналогом водопровода. «Люди прокопали некое подобие канала от ближайшего ручья через весь кишлак, чтобы можно было пользоваться протекающей водой. И они так не только детские распашонки, свои платья и нижнее белье стирают, но и моют посуду».

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Россиянин сообщил, что в качестве туалета в таких деревнях используется дырка в земле и доски над ней. «Причем, не около каждого дома собственный, а несколько общих туалетов на весь кишлак, — пояснил он. — Вместо душа — кувшин кумган. С его помощью и умываются, и моются, и используют вместо туалетной бумаги».

Ранее другой тревел-блогер побывал в кишлаке Таджикистана и раскрыл секреты местных жителей по принятию душа без ванной комнаты. Путешественник указал, что у жителей горных селений нет отдельных помещений для умывания и купания. Для этой цели они используют чулан, где хранятся разные вещи, а также сухие листья для кормления коров.

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      Фариза Бацазова
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