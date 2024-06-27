Россиянин пустил безвозмездно пожить знакомую в квартире и остался без денег

В Ангаре женщина украла деньги у знакомого, пустившего ее пожить в свою квартиру

Ангарский городской суд приговорил 35-летнюю местную жительницу к двум годам и шести месяцам лишения свободы за кражу денег со счета знакомого, который пустил ее безвозмездно пожить в пустующей квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 158 («Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда. Суд удовлетворил требования потерпевшего о возмещении имущественного ущерба.

Как установил суд, осужденная имеет в прошлом судимости, в январе 2024 года она освободилась из колонии. Тогда пострадавший пустил ее пожить в своей пустующей квартире. Когда мужчина приходил проверить квартирантку, она просила у него телефон якобы для того, чтобы позвонить подруге. На самом же деле злоумышленница брала телефон знакомого, чтобы перевести деньги со счета потерпевшего на свою карту. Таким образом, в период с января по апрель фигурантка украла более 52 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре 55-летний житель Башкортостана переписал на себя имущество знакомой на 63,5 миллиона рублей.