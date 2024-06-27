Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:27, 27 июня 2024Силовые структуры

Россиянин пустил безвозмездно пожить знакомую в квартире и остался без денег

В Ангаре женщина украла деньги у знакомого, пустившего ее пожить в свою квартиру

Фото: Victor Lisitsin / Global Look Press

Ангарский городской суд приговорил 35-летнюю местную жительницу к двум годам и шести месяцам лишения свободы за кражу денег со счета знакомого, который пустил ее безвозмездно пожить в пустующей квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 158 («Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда. Суд удовлетворил требования потерпевшего о возмещении имущественного ущерба.

Как установил суд, осужденная имеет в прошлом судимости, в январе 2024 года она освободилась из колонии. Тогда пострадавший пустил ее пожить в своей пустующей квартире. Когда мужчина приходил проверить квартирантку, она просила у него телефон якобы для того, чтобы позвонить подруге. На самом же деле злоумышленница брала телефон знакомого, чтобы перевести деньги со счета потерпевшего на свою карту. Таким образом, в период с января по апрель фигурантка украла более 52 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре 55-летний житель Башкортостана переписал на себя имущество знакомой на 63,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ночью раздавались взрывы. В Хмельницкой области о них сообщали пять раз

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Похороненную жену нашли в соседнем городе с другим мужчиной

      Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и США

      Россиянка пропала после схода вагонов в Коми

      «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом

      Беременная жена Бибера показала интимный момент на фото

      На Украине заявили о конфликте между поколениями командиров ВСУ

      Тела двух человек нашли на месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

      Россиянка побывала в США и описала жизнь бедных мексиканцев фразой «обслуживают богачей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше