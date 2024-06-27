Россиянин ударил обидчика несовершеннолетнего сына и попал под статью

В Подмосковье завели дело в отношении мужчины, ударившего 10-летнего ребенка

В подмосковном Красногорске следователи возбудили уголовное дело по факту избиения и угроз в отношении десятилетнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, 25 июня на спортивной площадке рабочего поселка Нахабино двое мужчин агрессивно вели себя по отношению к ребенку. В результате один из них ударил мальчика по лицу, а другой угрожал ему.

«МК» сообщает, что в тот день дети на площадке играли в футбол и попросили восьмилетнего мальчика покинуть поле, потому что он не мог играть с ними наравне. Мальчик ушел, а потом вернулся на площадку с папой и дедушкой. В результате 33-летний отец дал обидчику сына пощечину.

Ранее в Красногорске 27-летний отец жестоко избил своего четырехмесячного сына.