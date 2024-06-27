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10:41, 27 июня 2024Силовые структуры

Снявшего на видео несчастный случай с коллегой на заводе россиянина осудили

В Тюмени осудили жителя, снявшего на видео смерть коллеги на заводе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тюмени суд назначил 200 часов исправительных работ местному жителю Александру Шарапову, который снял на видео несчастный случай с коллегой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов области.

Мужчину признали виновным по статье 137 («Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия») УК РФ. Установлено, что в январе 2024 года Шарапов снял, как его коллегу зажало между дном приемного бункера и ленточным конвейером. После этого осужденный разослал видео в мессенджере.

Шарапов признал вину и раскаялся. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону оштрафовали жителя, скрывшего подготовку поджога военкомата.

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      Илона Палей
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