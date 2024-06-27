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19:57, 27 июня 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за двойную расправу

В Вологде будут судить мужчину, зарезавшего двоих случайных знакомых

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Вологоде суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя о двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 14 января мужчина для ночлега познакомился с 41-летним вологжанином. Он пригласил обвиняемого в гости в квартиру на улице Карла Марска. Они выпивали, но поссорились. Тогда гость ударил ножом случайного знакомого и 64-летнюю хозяйку жилища. Потерпевшие не выжили.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. На допросе задержанный признал вину.

Ранее стало известно, что Локтевский районный суд Алтайского края приговорил 56-летнего жителя города Горняка к семи годам колонии строгого режима за расправу над знакомым.

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      Екатерина Кашурникова
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