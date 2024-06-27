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18:47, 27 июня 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную в 2003 году расправу над знакомым

В Москве осудят мужчину за убийство знакомого в 2003 году

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который в 2003 году расправился со знакомым в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Он полностью признал свою вину. Его дело передано в суд.

По версии следствия, 3 сентября 2003 года фигурант выпил и в подъезде жилого дома напал на знакомого. Москвич два раза ударил мужчину ножом, нанеся пострадавшему несовместимые с жизнью травмы. После этого обвиняемый скрылся.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд рассмотрит дело 46-летего жителя Барнаула, расправившегося с 48-летней знакомой 18 лет назад.

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