Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:57, 27 июня 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за совершенную в 2011 году расправу из-за девушки

В Москве задержали мужчину за убийство знакомого в 2011 году

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве силовики задержали местного жителя за совершенную в 2011 году расправу из-за девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 и 105 УК РФ. Сначала злоумышленник скрылся от органов следствия, потом удалось выяснить, что он проживает по документам умершего брата.

По версии следствия, 1 сентября 2011 года обвиняемый был около здания на Театральной площади в столице, где у него произошел конфликта из-за девушки с двумя знакомыми. В результате фигурант открыл по ним огонь и нанес одному из них несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который в 2003 году расправился со знакомым в подъезде.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Байден проведут первые дебаты. Что они будут говорить о кризисе мигрантов и будущем США?

      В испанском клубе высказались о возможном трансфере игрока команды в «Спартак»

      В Севастополе рассказали о попытках выманить у жителей видео атаки ВСУ на город

      Люди губят свою психику, желая подстроиться под модные течения. Как это происходит и почему становится опасным?

      В США оценили шансы Украины получить приглашение в НАТО на июльском саммите

      В США признали проблемы с отправкой техники Украине

      Женщина отдала автограф Месси в отместку бойфренду за измену

      Три населенных пункта в российском регионе подверглись атакам ВСУ

      Власти Севастополя допустили повторный удар ВСУ по городу

      Расчет «Урагана» сорвал ротацию ВСУ на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше