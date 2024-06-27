Россиянина задержали за совершенную в 2011 году расправу из-за девушки

В Москве задержали мужчину за убийство знакомого в 2011 году

В Москве силовики задержали местного жителя за совершенную в 2011 году расправу из-за девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 и 105 УК РФ. Сначала злоумышленник скрылся от органов следствия, потом удалось выяснить, что он проживает по документам умершего брата.

По версии следствия, 1 сентября 2011 года обвиняемый был около здания на Театральной площади в столице, где у него произошел конфликта из-за девушки с двумя знакомыми. В результате фигурант открыл по ним огонь и нанес одному из них несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который в 2003 году расправился со знакомым в подъезде.