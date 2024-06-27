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18:58, 27 июня 2024Силовые структуры

Россиянка угрожала расправой брату из-за вылитого в раковину алкоголя

Под Калининградом будут судить женщину, угрожавшую ножом брату из-за алкоголя

Фото: Jürgen Wiesler / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Калининградской области суд рассмотрит дело 43-летней ранее судимой местной жительницы, угрожавшей расправой брату. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, днем 22 апреля обвиняемая выпивала с сожителем. В квартире находился ее брат, они поссорились. Потерпевший стал ругать сестру за чрезмерное употребление алкоголя и невыполнение домашних обязанностей. Затем он взял бутылку со спиртным и вылил в раковину. Тогда разъяренная россиянка схватила нож и стала угрожать родственнику. Тот ударил сестру ладонью по щеке, и она выронила нож на пол. Сожитель поднял обвиняемую и увел спать. Он же вызвал полицию, испугавшись за жизнь пострадавшего.

Против женщины возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ей грозит до двух лет колонии.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые похитили знакомого и заставили его копать себе могилу.

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      Екатерина Кашурникова
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