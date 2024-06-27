Россиянка выпала с 18 этажа и выжила

Жительница Екатеринбурга выпала с 18 этажа и выжила

Жительница Екатеринбурга выпала с 18-го этажа и выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Лежавшую под окнами 20-летнюю девушку нашел случайный прохожий. После этого россиянке вызвали медиков.

Прибывшие на место врачи госпитализировали пострадавшую. О характере полученных девушкой травм не сообщается.

Ранее похожий случай произошел в Ростове-на-Дону, где с высоты упала 14-летняя девочка. Она упала с 16-го этажа. Пациентке потребовалось сразу несколько операций для восстановления раздробленных костей ног и таза.