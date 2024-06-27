Россиянкам назвали способы стать визуально стройнее с помощью стрижки

Стилист Кондратьева: стрижка в стилях old money и боб придадут лицу утонченность

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала способы стать визуально стройнее с помощью стрижки. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, придать лицу утонченность можно с помощью прически, которая включает в себя стили old money и боб. В данной стрижке преобладают пряди средней длины с четкими линиями и объемной макушкой.

Кроме того, визуально постройнеть помогут пышные укладки с акцентом на челке и затылке. «Не бойтесь экспериментировать с укладкой челки: чем она выше, тем лицо будет более вытянутым», — отметила специалист.

Ранее стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам визуально старящие цвета волос. Тогда в первую очередь эксперт обратила внимание на черный. По ее мнению, такой цвет может подчеркнуть темные круги под глазами и морщины.