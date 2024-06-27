Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:46, 27 июня 2024Ценности

Россиянкам назвали способы стать визуально стройнее с помощью стрижки

Стилист Кондратьева: стрижка в стилях old money и боб придадут лицу утонченность

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала способы стать визуально стройнее с помощью стрижки. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, придать лицу утонченность можно с помощью прически, которая включает в себя стили old money и боб. В данной стрижке преобладают пряди средней длины с четкими линиями и объемной макушкой.

Кроме того, визуально постройнеть помогут пышные укладки с акцентом на челке и затылке. «Не бойтесь экспериментировать с укладкой челки: чем она выше, тем лицо будет более вытянутым», — отметила специалист.

Ранее стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам визуально старящие цвета волос. Тогда в первую очередь эксперт обратила внимание на черный. По ее мнению, такой цвет может подчеркнуть темные круги под глазами и морщины.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». Глава СК отчитал депутатов из-за мигрантов

      Бывший худрук МХАТ высказался об изоляции русской культуры

      По факту перестрелки около элитного российского жилого комплекса возбудили уголовное дело

      Выбросы от ископаемого топлива достигли мирового рекорда

      Терапевт рассказала о верных способах справиться с акклиматизацией

      Роскомнадзор решил упростить отказ от обработки персональных данных

      Россиянкам назвали способы стать визуально стройнее с помощью стрижки

      В 2024 году россиянам вернули порядка 10 процентов похищенных кибермошенниками денег

      В Британии высказались о ядерных учениях в России

      Кремль прокомментировал новость об отправке войск КНДР в Донецк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше