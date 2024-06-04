Россиянкам назвали визуально старящие цвета волос

Стилист Яна Кондратьева: черный цвет волос визуально старит россиянок

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам визуально старящие цвета волос. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт обратила внимание на черный. По ее мнению, такой цвет может подчеркнуть темные круги под глазами и морщины. При этом она отметила, что и другие окрашивания в темные тона делают лицо бледным и придают ему усталый вид. «Брюнеткам рекомендуется не выбирать слишком темные оттенки. Лучше присмотреться к технике с переливами. Русоволосым девушкам, которые хотят перейти на темный цвет, стоит присмотреться к оттенку, который не слишком сильно отличается от родного естественного цвета», — объяснила Кондратьева.

В то же время специалист порекомендовала женщинам старше 40 лет не торопиться с окрашиванием волос в платиновый блонд и пепельные оттенки, поскольку они привлекают внимание к морщинам и другим возрастным изменениям «При выборе холодных и пепельных оттенков необходимо учитывать свой естественный цвет волос и тон кожи, чтобы выгодно подчеркнуть достоинства внешности», — предупредила она.

Кроме того, Кондратьева упомянула окрашивание в красный и другие яркие цвета. «Для тех, кто стремится к яркому образу, хорошим вариантом может стать сложное окрашивание с использованием рыжих оттенков. Однако, если есть желание попробовать что-то нестандартное, следует обратить внимание на дозирование. Можно, например, окрасить лишь небольшие участки в выбранном цвете, например, пару прядей у лица или только концы волос», — заключила собеседница издания.

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