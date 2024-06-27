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13:01, 27 июня 2024Россия

Российские подростки бросили петарду в лицо 14-летнему сверстнику

78.ru: в Петербурге подростки бросили петарду в лицо 14-летнему сверстнику

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге подростки бросили петарду в лицо 14-летнему сверстнику, пришедшему с другой компанией на детскую площадку. Об этом стало известно 78.ru.

Все произошло на улице Маршала Захарова, дом 9. Подросток вместе с друзьями пришел на детскую площадку, спустя некоторое время там раздался хлопок. У россиянина пошла кровь из глаза, он дозвонился матери и вместе они поехали в травмпункт, откуда несовершеннолетнему вызвали скорую помощь.

Отец пострадавшего пояснил, что нападавшие школьники недавно разбили стекло в машине мужчины, который сделал им замечание.

Врачи диагностировали у юноши контузию тяжелой степени, а также ссадину, гематому век, отек, эрозию роговицы и гифему (кровоизлияние в глаз). Родители пострадавшего подростка написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что 13-летний школьник взорвал петарду в парке при исторической усадьбе «Знаменка» в Петергофе и оказался в больнице.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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