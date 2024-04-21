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12:09, 21 апреля 2024Россия

Подросток взорвал петарду в парке при усадьбе и попал в больницу

В Петергофе подросток взорвал петарду и получил осколочные раны

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

13-летний школьник взорвал петарду в парке при исторической усадьбе «Знаменка» в Петергофе и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В результате взрыва подросток получил осколочные раны груди и туловища и был госпитализирован. Его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Пострадавший рассказал, что нашел петарду возле усадьбы. После этого он решил попробовать ее взорвать.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге одноклассники избили школьницу, происшествие попало на видео. Перепалка началась после того, как одноклассники стали кидать друг в друга бумажками.

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      Алиса Удовик
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