Подросток взорвал петарду в парке при усадьбе и попал в больницу

В Петергофе подросток взорвал петарду и получил осколочные раны

13-летний школьник взорвал петарду в парке при исторической усадьбе «Знаменка» в Петергофе и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В результате взрыва подросток получил осколочные раны груди и туловища и был госпитализирован. Его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Пострадавший рассказал, что нашел петарду возле усадьбы. После этого он решил попробовать ее взорвать.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге одноклассники избили школьницу, происшествие попало на видео. Перепалка началась после того, как одноклассники стали кидать друг в друга бумажками.