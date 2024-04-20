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21:09, 20 апреля 2024Россия

Избиение школьницы в Санкт-Петербурге попало на видео

Об избиении школьницы в Петербурге стало известно из попавшего в интернет видео

Кадр: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

В Санкт-Петербурге одноклассники избили школьницу и происшествие попало на видео. Потасовка произошла два месяца назад, но известно о ней стало лишь сейчас из попавшего в интернет видео, пишет «Фонтанка».

О драка учеников в школе Приморского района Санкт-Петербурга неожиданно стало известно благодаря видео, гуляющему в социальных сетях. На ролик обратила внимание и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Перепалка началась после того, как одноклассники стали кидать друг в друга бумажками. Ученик, снимавший все на видео, выкрикивал в адрес одноклассницы, которой досталось больше остальных, унизительные слова о ее национальности.

Предположительно, в это время в классе находилась и учитель, но она не предприняла попыток разнять драку. После инцидента классный руководитель вызвала родителей в школу, перед школьницей извинились.

Ранее о драке умолчали, о ней не сообщили даже администрации школы, но теперь начали проверку. «Большой вопрос — почему школы стараются замять такие инциденты? Это неправильно», — возмутилась Мизулина.

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      Вера Владзиевская
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