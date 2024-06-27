МО России: средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и 62 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 и 62 беспилотных летательных аппарата. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Также ПВО сбила четыре управляемые зенитные ракеты Patriot и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили три пусковые установки HIMARS.

По уточненным данным оборонного ведомства, с начала спецоперации российские сбили 615 самолетов и 276 вертолетов Вооруженных сил Украины. Число сбитых беспилотников превысило 26700.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили одну из лучших канадских бронированных боевых машин Senator в зоне спецоперации — эту технику прозвали «машиной для апокалипсиса».