Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:08, 22 июня 2024Наука и техника

Полковник назвал характеристики впервые уничтоженной «машины для апокалипсиса» в зоне СВО

Полковник Кошкин: уничтоженная на СВО машина Senator — одна из лучших в Канаде

Кадр: Roshel Defence Solutions

Российские военные уничтожили одну из лучших канадских бронированных боевых машин Senator в зоне СВО, утверждает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал ее характеристики.

Это довольно прославленный автомобиль в Канадских вооруженных силах

Андрей Кошкинполковник в отставке

«Это колесный бронеавтомобиль, он создан на базе шасси Ford F-550, выпускается с 2018 года, называют его "машиной для апокалипсиса". Дело в том, что корпус цельносварной, днище также бронировано, то есть довольно защищенная машина. Имеет автоматическую систему вентиляции, пожаротушения. На корпусе установлены камеры кругового обзора с функцией ночного видения и, конечно, силовая турбодизельная установка порядка семи литров», — объяснил он.

22 июня Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator впервые с начала боевых действий на территории Украины. В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригадам теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное под Донецком.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Армия Польши пожаловалась на очень напряженную ночь. Причиной назвали Украину

      Полковник назвал характеристики впервые уничтоженной «машины для апокалипсиса» в зоне СВО

      Мирошник назвал Украину одной из лидеров Европы по суррогатному материнству

      Путин подписал закон о расширении свободной экономической зоны

      Российские разработчики беспилотников получат господдержку

      Стало известно об ударе российскими ракетами X-59 по Одессе

      Войска России нанесли удар по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

      В России ограничили плавающие ставки по кредитам

      Противостоявший хуситам американский авианосец покинет Красное море

      В Подмосковье прошла церемония прощания с модельером Егором Зайцевым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше