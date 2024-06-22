Полковник назвал характеристики впервые уничтоженной «машины для апокалипсиса» в зоне СВО

Полковник Кошкин: уничтоженная на СВО машина Senator — одна из лучших в Канаде

Российские военные уничтожили одну из лучших канадских бронированных боевых машин Senator в зоне СВО, утверждает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал ее характеристики.

Это довольно прославленный автомобиль в Канадских вооруженных силах Андрей Кошкин полковник в отставке

«Это колесный бронеавтомобиль, он создан на базе шасси Ford F-550, выпускается с 2018 года, называют его "машиной для апокалипсиса". Дело в том, что корпус цельносварной, днище также бронировано, то есть довольно защищенная машина. Имеет автоматическую систему вентиляции, пожаротушения. На корпусе установлены камеры кругового обзора с функцией ночного видения и, конечно, силовая турбодизельная установка порядка семи литров», — объяснил он.

22 июня Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator впервые с начала боевых действий на территории Украины. В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригадам теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное под Донецком.