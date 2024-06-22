Минобороны впервые сообщило о поражении бронемашины Senator в зоне СВО

МО: ВС РФ поразили канадскую боевую бронированную машину Senator ВСУ

Минобороны России впервые отчиталось о потере Вооруженными силами Украины (ВСУ) канадской боевой бронированной машины Senator за время проведения спецоперации. О новых успехах российских военных оборонное ведомство сообщило журналистам 22 июня.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригадам теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Варваровка, Новоивановка Запорожской области, Пречистовка и Нескучное в Донецкой народной республике.

Отмечается, что потери украинской армии составили более 140 военнослужащих. Также ВСУ лишились бронированной машины Senator, четырех автомобилей, гаубицы FH-70 производства Великобритании и гаубицы М198 американского производства США. Кроме того, поражена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по украинским энергетическим объектам, отвечающим за обеспечение электричеством военно-промышленного комплекса страны.